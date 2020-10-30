Великий Новгород, , 14:03 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 87 новых носителей коронавирусной инфекции, это на три случая больше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили 30 октября в региональном оперативном штабе.

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На Великий Новгород пришлось 53 новых случая, еще 16 — на Новгородский район. Восемь случаев выявлено в Старорусском районе, по четыре — в Валдайском и Поддорском районах, по одному — в Солецком и Парфинском районах.

Нарастающим итогом в Новгородской области выявлено 7274 случая заражения за всё время пандемии. Выздоровели к 30 октября 5457 человек, в том числе 97 человек выписаны за последние сутки.

По данным областного оперштаба, от COVID-19 в регионе скончались 83 человека. По данным федерального оперштаба, в Новгородской области — 87 жертв болезни.

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