Красногорск, , 14:02 — REGNUM В Московской области в полном объёме выполнены работы по воспроизводству лесов в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщается на официальном сайте комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В общей сложности на территории региона искусственное восстановление лесов провели на площади 2570,28 гектара. При этом плановый показатель составлял 2550 гектаров.

Объём выполненных работ превысил плановые показатели в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском и Истринском лесничествах Московской области.

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