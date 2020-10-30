Красногорск, 30 октября 2020, 14:02 — REGNUM В Московской области в полном объёме выполнены работы по воспроизводству лесов в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщается на официальном сайте комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В общей сложности на территории региона искусственное восстановление лесов провели на площади 2570,28 гектара. При этом плановый показатель составлял 2550 гектаров.
Объём выполненных работ превысил плановые показатели в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском и Истринском лесничествах Московской области.
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