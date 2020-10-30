Сеул, , 13:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил обсудить возможность сопряжение Транссибирской магистрали и коридора «Западная Европа — Западный Китай». Об этом глава республики заявил 30 октября на форуме северного экономического сотрудничества в Сеуле.

По его словам, предложение необходимо обсудить на экспертном уровне. В частности, сопряжение этих транспортных коридоров потребует строительства железных дорог в странах Туркестана.

Мирзиёев считает, что в этом контексте Корейский полуостров может стать крупным мостом, который соединяет Тихоокеанский регион со странами Южной Азии и Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном форуме в Сеуле.

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