Черкесск, , 13:58 — REGNUM Жители России, выбирая место для новогодних туров, отдали предпочтение и двум курортам Северо-Кавказского федерального округа. В топ-10 вошли курорты Домбай в Карачаево-Черкесии и Чегет в Кабардино-Балкарии.

Эти места с советских времен известны у горнолыжников и любителей живописной природы Кавказа, поэтому в условиях ограниченного выбора из-за пандемии коронавируса эти направления для новогодних туров не вызывают удивления.

По данным исследования, проведенного TourDom.ru, первое место у туристов в рейтинге мест для встречи Нового года занял Сочи, на втором месте — Красная Поляна, за ними идут Крым, Калининградская область, Казань. Следующие по популярности туры — в Домбай и Приэльбрусье.