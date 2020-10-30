Железноводск, Ставропольский край, , 13:54 — REGNUM В Железноводске усилят контроль за соблюдением масочного режима в питьевых бюветах. Глава ставропольского курорта Евгений Моисеев заявил, что определять нарушителей будут при помощи интеллектуального видеонаблюдения, которое установлено в питьевых галереях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Также ежедневно проходят рейды в магазинах и организациях, где так же ношение средств индивидуальной защиты обязательно. Цель мероприятий — напомнить жителям и гостям нашего курорта об элементарных правилах общественного поведения, соблюдая которые мы все вместе сможем остановить распространение коронавирусной инфекции», — сказал Моисеев.

Всего с начала пандемии в Железноводске было реализовано более 3 млн медицинских масок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 октября Роспотребнадзор ввёл всероссийский масочный режим. В регионах расширяют перечень мест общего пользования, где обязательно ношение масок. Так, в Татарии с 28 октября жители обязаны носить маски на парковках и в лифтах.

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