Архангельск, , 13:53 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки опасную инфекцию выявили еще у 334 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых заболевших — 136 жителей областного центра, 80 жителей Котласа и Котласского района, по 16 случаев выявлено в Шенкурском и Вельском районах, 15 — в Новодвинске, по 13 — в Северодвинске и Мирном. Новые случаи также зарегистрированы в Плесецком, Холмогорском, Няндомском и других районах области.

Общее число носителей коронавируса в регионе с начала пандемии выросло до 20 580, 311 из них скончались от COVID-19.