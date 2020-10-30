Пермь, , 13:52 — REGNUM В Перми сотрудники правоохранительных органов ищут руководителя центра «Добрые руки». Об этом сообщает управление СКР по региону.

«В связи с тем, что местонахождение руководителя центра не установлено, она объявлена в розыск как подозреваемая», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре проживали 12 престарелых граждан. После прошедшей в ряде СМИ информации о нарушениях в нём объектом заинтересовались следователи. Они выяснили, что один из проживавших в пансионате скончался. Ещё 12 человек были госпитализированы.

По факту небезопасного оказания услуг Следственный комитет завёл уголовное дело. Ещё одно дело возбуждено по факту халатности должностных лиц.

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