Красноярск, , 13:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в краевом оперштабе.

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За весь период в Красноярском крае умер 661 пациент с коронавирусом.

По состоянию на 30 октября в регионе выявлено 26 152 носителя SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки подтверждено 292 случая заражения.

Выздоровели ещё 272 человека. Общее число выздоровевших — 19 082 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 октября в Красноярском крае коронавирус выявили у 288 человек, скончались шесть пациентов с SARS-CoV-2.

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