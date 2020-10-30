Майкоп, , 15:07 — REGNUM Два человека с подтвержденным коронавирусом умерли в Адыгее 29 октября: в инфекционных госпиталях скончались житель Красногвардейского района и жительница Теучежского района. Общее число жертв COVID-19 в республике, по данным на 10:00 30 октября, достигло 51, сообщил региональный минздрав.

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К настоящему времени в Адыгее зарегистрировано почти 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, у 69 человек инфекцию выявили накануне. Выздоровели в республике почти 4,6 тыс. носителей COVID-19 (+48 за сутки), на лечении находятся более 1,1 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее действует запрет на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а организациям рекомендовано перевести не менее 20% сотрудников на удаленный режим работы. Для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции.

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