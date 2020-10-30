Москва, , 16:20 — REGNUM Статистика агентства DSM Group, согласно которой из аптек ряда регионов России из продажи якобы исчез раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, применяемый для лечения осложнений после коронавируса, вызвала обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Так, многие комментаторы отметили, что считают достоверной информацию о том, что дефицит различных препаратов в аптеках России связан с заминками при маркировке лекарств. По их мнению, необходимо как можно скорее наладить производство лекарств и быструю доставку их в розницу.

«Несколько дней назад была по ТВ передача, почему лекарств нет. Это все из-за маркировки. Как сигареты, шубы, обувь… Система у них висит, видите ли. Товар нужно под одну партию подгонять. А если заминка в системе — вся партия бракуется. Лекарств навалом. Маркировка не даёт отправить в розницу», — пишет Константин М.

Другие пользователи считают, что проблемы связаны с «нерасторопностью» Министерства здравоохранения России.

«В Минздраве не знают, что у них под носом творится», — поделился мнением AlexSwitch.

Нашлись и те, кто утверждает о том, что различные препараты начали исчезать из аптечных пунктов якобы уже пол года назад.

«Работаю в аптеке в МО в г. Красногорск. Клексан, Фраксипарин и другие аналоги пропали уже с мая месяца, если не раньше. Пропадают препараты разные. Особенно сразу, как появляется информация в СМИ или социальных сетях об эффективности препарата. Причину отсутствия препаратов не берусь сказать, не знаю. Но не думаю, что производство лекарств останавливали хотя бы на день из-за пандемии», — считает Камиль М.

Напомним, 30 октября агентство DSM Group опубликовало статистику, согласно которой из аптек ряда регионов России якобы из продажи исчез раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, применяемый для лечения осложнений после коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, позже в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что в стране все медицинские организации полностью обеспечены применяемым для лечения COVID-19 препаратом «Клексан», а также его аналогами.