Москва, , 13:48 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вышел из режима самоизоляции после выявленного случая заражения коронавирусом у одного из членов его семьи. Об этом агентству ТАСС сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

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Отмечается, что Мурашко сдал три теста на коронавирус, все они показали отрицательный результат.

Об уходе главы Минздрава РФ на самоизоляцию стало известно 22 октября.