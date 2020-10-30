Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В Калининский районный суд Санкт-Петербурга поступило первое для города исковое заявление от медицинского работника, который считает, что заразился коронавирусной инфекцией при исполнении своих должностных обязанностей, но не был признан пострадавшим от COVID-19. Об этом 30 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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В суд обратилась суточная санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Мария Александрова, в котором весной 2020 года произошла массовая вспышка заболевания.

Истец сообщила, что как раз в это время во время исполнения своих должностных обязанностей — транспортировка больных в операционный блок, а также из реанимации на отделение, сопровождение больных, оказание помощи пациентам в предоперационный и послеоперационный периоды — заразилась коронавирусом. Об этом она узнала спустя почти две недели после того, как сдала анализ, — 17 апреля.

Как уверена Александрова, заразилась она от пациентов, поэтому обратилась к руководству НИИ с просьбой признать ее пострадавшей от новой коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей и выдать соответствующий акт, но ей было отказано. После чего женщина обратилась в суд.

«В первом в Санкт-Петербурге подобном деле предстоит разобраться судье Александре Кольцовой», — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, 8 апреля Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена закрылся на карантин из-за занесенной коронавирусной инфекции. Федеральное лечебное учреждение вместе с 474 пациентами и 239 сотрудниками было закрыто в течение месяца.

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Отметим, по данным неофициального списка памяти, который заполняют родственники и коллеги погибших в пандемию медиков, за время эпидемии коронавируса умерло три сотрудника НИИ Вредена: 65-летний травматолог-ортопед Дмитрий Ненашев, 54-летняя санитарка Юлия Ясюлевич и 60-летняя санитарка Татьяна Конкиа.

Всего по неофициальным данным в Петербурге в пандемию умерло более 100 медицинских работников.

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