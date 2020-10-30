Уфа, , 13:47 — REGNUM Известная певица Земфира чувствует себя хорошо. Об этом сообщила актриса Рената Литвинова на своей странице в социальной сети.

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«Земфира передаёт всем привет и чувствует себя хорошо», — сообщила певица. И сопроводила свой пост хештегом #оставайтесьдома.

По информации некоторых СМИ, тест Земфиры на коронавирус показал положительный результат, поэтому сейчас певица находятся на самоизоляции.

При этом официального подтверждения данной информации нет.

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