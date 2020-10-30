Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM Установка перегородок в автомобилях не потребует от водителя обращения в ГИБДД за дополнительными разрешениями, заявил министр транспорта Свердловской области Василий Старков на брифинге.

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Чиновник уточнил, что защитные экраны должны быть из «гибких материалов», которые не нанесут вреда пассажиру при резком толчке. «Они просто гнутся».

«Мы не говорим о жестких конструкциях, о хрупких конструкциях из пластика и оргстекла», — сказал министр.

29 октября 2020 года оперштаб Свердловской области, напротив, говорил, что перегородки могут быть следующего типа: «пластиковый экран или плёнка». Некоторые автоэксперты опасаются, что экраны могут быть опасны для пассажиров в случае резкого торможения или ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таксисты вышли протестовать против требований установить защитные экраны.

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