Мурманск, , 13:42 — REGNUM В Мурманской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 12 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Напомним, за сутки в регионе выявили 199 случаев заражения коронавирусом, половину из них — в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор региона заявил о том, что местные врачи «выбиваются из сил».

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