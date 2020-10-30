Салехард, , 13:41 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 10 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов: в Ноябрьске — 23, в Салехарде — 20, в Лабытнанги — 19, в Муравленко — 18.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 182 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 30 октября зарегистрировано 20 374 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 446 человек, 141 пациент с COVID-19 скончался (на пять человек больше, чем днём ранее).