Пермь, , 13:38 — REGNUM Постояльцы центра «Добрые руки» в Перми помещены в больницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, сейчас им оказывают квалифицированную помощь. Отметим, всего внутри было обнаружено 12 пожилых людей. При этом ещё один ранее скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ прошла информация о нарушениях прав престарелых постояльцев центра. После этого Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

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