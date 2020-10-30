Черкесск, , 13:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии признан виновным в распространении наркотиков и отправлен на длительный срок за решетку житель Московской области. Его поймали на перевозке наркотиков и размещении их на территории республики, а также Ставропольского края и Москвы.

Как установлено следствием, в течение нескольких месяцев 2019 года злоумышленник, входя в преступную группу, которая распространяла наркотические средства с помощью сети интернет, привозил их в качестве курьера и размещал по указанным адресам. В августе 2019 года его преступная деятельность была пресечена.

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