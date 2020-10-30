Москва, , 13:36 — REGNUM В России имеются сложности с обеспечением лекарствами населения, однако в целом ситуация находится под контролем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-приёма граждан.

«Ситуация в целом, безусловно, контролируется. Но есть и сложности», — сказал Медведев.

По его словам, дефицит лекарств виден и через соцсети: люди жалуются на то, что невозможно достать тот или иной препарат, и «на это нельзя закрывать глаза».

Он призвал региональные власти вместе с федеральными структурами, с Минздравом РФ и правительством заниматься этим вопросом и оперативно решать задачи.