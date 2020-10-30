Пермь, , 13:34 — REGNUM В Перми по факту нарушений в пансионате «Добрые руки» возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Ранее в СМИ прошла информация о нарушениях прав пожилых людей, которые проживали в этом пансионате. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым разобраться в ситуации. Следственное управление провело доследственную проверку. Итогом стали уголовные дела по фактам оказания престарелым гражданам услуг, не отвечающих безопасности, а также халатности должностных лиц.

Следователи установили, что местная жительница организовала оказание престарелым возмездных услуг по уходу и проживанию. При этом медицинского персонала и иных специалистов они не обнаружили. Внутри были 12 постояльцев. Также выяснилось, что один ранее скончался.