Уфа, , 13:37 — REGNUM 13 компьютерных томографов установят в текущем году в больницах Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, томографы будут установлены в клинической больнице №8 г. Уфы, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере, а также в центральных больницах Бирска, Кумертау, Стерлитамака (больница № 2), Сибая, Октябрьского (больница №1) и в Учалинском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Баймакском и Чишминском районах.

Сообщается, что в центральную больницу Ишимбайского района был поставлен 80-срезовый компьютерный томограф в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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