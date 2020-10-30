Москва, , 13:45 — REGNUM Статистика, согласно которой в России выявлено 18 283 новых случая заражения SARS-CoV-2, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Очень печально, что иммунитет у народа ослаб, бороться с этим заболеванием, надо много времени посвящать физическим нагрузкам на свежем воздухе. Это заболевание ни в какое сравнение не идет с инфарктами от стрессов с такой информацией запугивающей народ. Будет страх, будет разрушаться весь организм…», — считает Валентина М.

Многие комментаторы отметили, что наблюдают странную ситуацию с предоставлением тестов на коронавирус со стороны медиков. Некоторым приходится делать исследование за своё счёт, что заставляет задуматься о том, что заболевших может быть больше. Не у всех достаточно финансовых средств, чтобы пройти тестирование, считают они.

«Интересно, кому и как делают тесты? Я заболела 17 мая, мама через два дня. Тесты сделали только 26 мая и то после того, как я позвонила в департамент здравоохранения. По месту жительства, устроив скандал, т.к. у мамы был ужасный кашель и 65 плюс. КТ делали за свой счёт. Вопрос: кому сейчас в таком количестве делают тесты?», — поделилась Елена С.

Другие пользователи указывают на то, что сами тесты делаются очень долго, что может быть причиной дальнейшего роста числа заразившихся. Люди просто не могут определиться в том, больны они или нет.

«Надо признать, что ситуация с ковидом пошла вразнос. Я живу с квартире с 4 людьми, у 1 подтвердился коронавирус, а у остальных троих (включая меня) не брали мазки анализов. Якобы придут только на 10 день после контакта. Результаты тестов еще через неделю +/-. … Вот так», — отметил пользователь «многоликовый_аноним».

Нашлись и те, кто утверждает, что большое количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией связано с тем, что больницы якобы уже переполнены пациентами с COVID-19. Более того, у медиков попросту не хватает тестов, считают они.

«В этом нет ничего удивительного. Потому что заболевших в регионах некуда класть…», — считает Александр Ю.

Напомним, 30 октября оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции опубликовал статистику, согласно которой в России за сутки было выявлено 18 283 новых случаев заражения SARS-CoV-2.