Казань, , 13:28 — REGNUM В столицу Татарии прибыл новый комфортабельный поезд «Москва», оснащенный системами кондиционирования, электродинамического торможения и не имеющий межвагонных перегородок. Их отсутствие позволит соблюдать социальную дистанцию, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Новый поезд стоимостью 389 млн рублей приобретен на средства из республиканского бюджета. Поезд состоит из четырех вагонов — двух моторных головных и двух промежуточных. Состав прошел пуско-наладочные работы, обкатку и приступил к перевозке пассажиров.

До пандемии коронавируса услугами метрополитена пользовались около 100 тыс. пассажиров в сутки, в настоящее время — до 75 тысяч. Отсутствие межвагонных перекрытий оказалось очень важным для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, конструкция поезда позволяет свободно передвигаться благодаря единому сквозному проходу, особенно для пассажиров с багажом. Всего с 2010 года для Татарии «Метровагонмаш» изготовил 27 вагонов метро.

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