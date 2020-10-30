Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики придерживаться карантинных мер и рекомендаций министерства здравоохранения. Об этом глава государства написал 30 октября на своей странице в Twitter.

Токаев отметил, что во многих странах возникла тревожная ситуация с распространением коронавируса. «Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в том числе повторные локдауны», — написал президент.

Он подчеркнул, что власти действуют с учетом интересов экономики. Главам регионов поручено вводить ограничения, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября власти Восточно-Казахстанской области закроют регион на карантин. Отдельно будет закрыт город Усть-Каменогорск.

Читайте также: В Казахстане Усть-Каменогорск закроют на карантин