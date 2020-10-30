Москва, , 13:21 — REGNUM Все 85 российских регионов начали отопительный сезон. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подготовка страны к прохождению отопительного периода перешла в завершающую стадию. Сегодня у нас отопительный сезон начался в 97% муниципальных районов и городских округов на территории всех 85 регионов Российской Федерации», — сказал Егоров.

По его словам, по объектам ЖКХ индекс готовности составляет около 80%.