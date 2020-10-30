Белгород, , 13:26 — REGNUM Новый суточный «рекорд» по количеству выявленных носителей коронавируса установлен 30 октября в Белгородской области — 111 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на девять больше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки. Скончался один человек.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией возросло до 11 тыс. 461. В стационарах находятся 559 пациентов, в том числе 67 на аппаратах ИВЛ, амбулаторное лечение получают 1497 человек. За сутки выздоровели 72 пациента, в целом — 9328 человек.

Зарегистрирован один летальный исход. Всего скончались 77 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.