Киев, , 13:21 — REGNUM У здания Конституционного суда Украины (КСУ) в Киеве собирается спецназ. Об этом сообщил 30 октября корреспондент телеканала 112.ua.

«Всего 15 минут назад здесь были дымовые шашки, какие-то взрывы. Сюда стянули несколько сотен полицейских, их здесь сейчас гораздо больше, чем самих митингующих. Улицу Жилянскую сейчас открыли на проезд», — рассказал журналист.

По его словам, ранее некоторые участники акции протеста пытались попасть в здание суда. Сейчас они жгут файеры и шины.

Напомним, у здания КСУ проходит акция протеста в связи с недавними решениями суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве Евросоюза на Украине призвали как можно быстрее разблокировать работу антикоррупционных органов Украины, остановленную скандальными решениями КСУ.

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