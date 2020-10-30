Киев, 30 октября 2020, 13:21 — REGNUM У здания Конституционного суда Украины (КСУ) в Киеве собирается спецназ. Об этом сообщил 30 октября корреспондент телеканала 112.ua.
По его словам, ранее некоторые участники акции протеста пытались попасть в здание суда. Сейчас они жгут файеры и шины.
Напомним, у здания КСУ проходит акция протеста в связи с недавними решениями суда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве Евросоюза на Украине призвали как можно быстрее разблокировать работу антикоррупционных органов Украины, остановленную скандальными решениями КСУ.
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