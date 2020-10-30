Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 45 случаев выявлены в Кургане, сообщает 30 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 80 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 30 октября выявлено 5853 положительных теста на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 30 октября от коронавируса излечились 4512 человек, 87 пациентов с COVID-19 скончались.