Киев, 30 октября 2020, 13:13 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 30 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
В сообщении говорится, что из 189 заразившихся в стране военных 32 человека были госпитализированы, 156 военнослужащих проходят лечение дома под присмотром врачей.
Всего, по данным пресс-службы, на данный момент COVID-19 в стране болеют 1558 силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине впервые превысило 8 тыс.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили 8312 носителей коронавируса