Киев, , 13:13 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 30 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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В сообщении говорится, что из 189 заразившихся в стране военных 32 человека были госпитализированы, 156 военнослужащих проходят лечение дома под присмотром врачей.

Всего, по данным пресс-службы, на данный момент COVID-19 в стране болеют 1558 силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине впервые превысило 8 тыс.

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