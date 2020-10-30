Самара, , 13:11 — REGNUM Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По сообщению пресс-службы ведомства, 67-летняя женщина, 90-летний и 66-летний мужчины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 68-летний мужчина, 77-летняя и 73-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 273 пациента с COVID-19.

При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,73 (в России — 1,73), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 8,55 (в России — 18,94).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было зафиксировано 15 795 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 13 267 человек. На учете у врачей находятся 115 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 октября по области за сутки было выявлено 167 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане Усть-Каменогорск закроют на карантин