Москва, , 13:08 — REGNUM Вопрос о необходимости строительства новых мечетей в Москве является прерогативой властей столицы. Об этом сегодня, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

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Песков пояснил свою точку зрения: «Я просто не обладаю информацией, сколько всего мечетей есть в Москве, сколько мусульман, ест ли проблемы с мечетями».

Вместе он отметил, что экстремизм не имеет никакого отношения к религии. «Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией нужно чётко понимать и осознавать», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после первой волны пандемии Московская соборная мечеть вновь открыла свои двери для прихожан с 1 июня.

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