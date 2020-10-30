Владимир, , 13:06 — REGNUM Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Владимирской области обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с требованием расторгнуть договор об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в территориальной зоне №1, заключенный с ООО «Хартия» 18 сентября 2019 года, и лишить ООО «Хартия» статуса регионального оператора. Об этом сообщили в региональном отделении КПРФ. Накануне, 29 октября, представители КПРФ призвали остальные фракции поддержать это обращение, однако их коллеги по ЗС попросили представить доказательства нарушений.

Коммунисты ссылаются на зафиксированные надзорными органами нарушения со стороны регионального оператора. В частности, в обращении приводятся данные о том, что и после вступления в силу территориальной схемы с 1 января 2020 года «мусор из Москвы и Подмосковья свозился на свалку в Александрове, Покрове, в центр по переработке и утилизации ТБО в деревне Бабанино Петушинского района и на другие объекты, находящиеся в ведении регионального оператора ООО «Хартия». Факты завоза московского мусора на территорию Владимирской области фиксировали не только экоактивисты, но также Росприроднадзор». При этом, подчёркивают авторы обращения, территориальная схема обращения с отходами во Владимирской области не предусматривает завоз отходов из других регионов. Кроме того, вопросы у авторов обращения вызывает организация вывоза отходов из сельских территорий зоны №1: как сообщается, из деревень мусор фактически не вывозится, и это приводит к образованию стихийных свалок, которые ликвидируют уже за счёт муниципальных бюджетов.

Обращение было рассмотрено на заседании ЗС региона 29 октября. Как сообщили «Владимирские ведомости», у депутатов оно вызвало немало вопросов. В частности, заместитель председателя ЗС Дмитрий Рожков спросил, не может ли обращение носить заказной характер, и есть ли конкретные доказательства нарушений со стороны регоператора. В результате информацию об обращении было решено принять к сведению.