Москва, , 16:29 — REGNUM Решение правительства Российской Федерации обеспечить бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Ооооо! … Сейчас с десяток директив в регионы уйдёт, с условиями… Осядет все в том же Минфине, Минздравах местных и проч. Полгода боремся с болезнью, а до сих пор проблемы с тестами!», — пишет Lara.

Многие пользователи отметили, что были обрадованы увидеть новость про бесплатные лекарства от коронавируса, но они считают, что получиться статус больного COVID-19 оказывается не так легко. По их наблюдениям, многим попросту не делают бесплатные тесты, отсюда выходит, что не все смогут получить бесплатные лекарства.

«Только проблема в том, что тесты не делают на Ковид. Только беременным и старше 65 лет. Сам ходил сегодня к врачу, с температурой, ломотой в теле, голова болит. Но ни насморка, ни кашля нет. И температура то 38,5, то 36,6. Врач сказала, что это не ковид, т.к. не доказано, что был контакт с больным. А платно тест делают только здоровым людям, без симптомов ОРВИ», — написал Ayrat R.

Другие пользователи указали на дефицит необходимых лекарств в аптечных пунктах страны.

«Только почему-то не уточнили механизм поставки лекарств и сроки… Например, мне препараты нужны уже сейчас, а не на днях! В Воронеже в аптеках лекарств нет!», — отметил пользователь под псевдонимом «Светляк 1000вт».

Нашлись и те, кто выразил мнение, что большое количество людей в России уже пользуется только народными методами лечения из-за постоянного роста стоимости лекарств. Это может привести к еще большему числу людей, получивших осложнения из-за неправильного лечения, считают пользователи.

«Большинство будет лечится народными средствами, осложнят болезнь, перезаряжают окружающих, и их лечение в больнице обойдётся государству на много дороже», — поделился «Боголюб».

Напомним, 28 октября правительство Российской Федерации приняло решение обеспечить бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.