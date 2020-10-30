Владикавказ, , 13:02 — REGNUM В Северной Осетии в связи с развитием туризма остро стоит вопрос о подготовке кадров в этой сфере. Власти региона намерены сделать ставку на молодежь, привлекая её к работе по оказанию услуг в туристическом сервисе. Об этом сообщила 29 октября в ходе совещания с участием главы субъекта Вячеслава Битарова заместитель председателя комитета по туризму Светлана Салказанова.

По её словам, в настоящее время достигнута договоренность с руководством гостиниц «Владикавказ» и «Империал», оздоровительного комплекса «Роза ветров» и отеля «Форрест» о прохождении на их базе практики студентами местных вузов. Для участия в ней будут отобраны учащиеся Северо-Кавказского государственного университета, Горно-металлургического техникума и Владикавказского торгово-экономического техникума.

Напомним, в Северной Осетии туристической сфере в последние годы уделяется большое внимание. Была достигнута договоренность с профильными федеральными министерствами о запуске проекта по созданию курорта «Мамисон» туристско-рекреационного типа. На территории курорта создана особая экономическая зона. Стоимость проекта курорта оценили в сумму 15,6 млрд рублей.

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