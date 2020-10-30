Москва, , 13:02 — REGNUM Российские миротворцы смогут войти в Нагорный Карабах только с согласия Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — сказал Песков.

При этом он отказался пускаться в «эвентуальные рассуждения»: «В контактах президента с его визави в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием».