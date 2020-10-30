Абакан, , 13:02 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 29 ноября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Соответствующее постановление 30 октября подписала и. о. главы республики Ирина Войнова.

В Хакасии вводится запрет на работу баров, кафе, ресторанов и других заведений общепита в период с 23:00 до 06:00.

Также в республике продолжает действовать масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 октября в Хакасии выявлено 6817 носителей коронавируса.

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