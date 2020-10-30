Саратов, , 13:26 — REGNUM Саратовская область на лекарственные препараты от COVID-19 для оказания помощи амбулаторным пациентам получит порядка 90 млн рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Бесплатные лекарства выдадут пациентам с подтвержденным диагнозом, проходящих лечение на дому и у кого заболевание протекает в легкой форме.

Всего из федерального бюджета на эти цели в регионы страны направят 5 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 30 октября заражены коронавирусной инфекцией 20 317 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 195 жителей региона. Минувшим днем заболели 194 саратовца. Выздоровел с начала пандемии 13 491 человек, за сутки — 225 пациентов. Всего скончались 154 человека.

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