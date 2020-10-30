Тюмень, , 12:52 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки скончались четверо пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина в возрасте 61 год скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Женщина 82 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. мужчина 62 лет — от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронических заболеваний. Женщина 47 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 70 пациентов с COVID-19.