Москва, , 12:53 — REGNUM В России будут закрывать на карантин православные храмы и монастыри, в которых выявлены служители церкви или монахи, заразившиеся коронавирусом, сообщается 30 октября на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Читайте также: Московские храмы будут закрыты до особого распоряжения РПЦ

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в письме к Патриарху Всея Руси Кириллу сообщает, что церкви и монастыри будут закрываться на 14-дневный карантин в случае хотя бы одного случая заражения коронавирусом.

Также будут предприниматься и другие профилактические мероприятия — тестирование всех насельников или насельниц, ношение масок и перчаток, проведение дезинфекции посещений и т. д.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первую волну пандемии весной 2020 года храмы Москвы и Московской области закрылись для посещение прихожан в конце апреля.

Читайте также: В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус