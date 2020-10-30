Абакан, , 12:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 142 человек, за весь период — у 6817. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в республиканском правительстве.

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Выздоровели в регионе 5138 человек, в том числе 42 — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в Хакасии в настоящее время находятся 2790 человек. Получают лечение 1607 человек, в том числе у 99 пациентов заболевание протекает в тяжёлойформе, двое — подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 октября в Хакасии было выявлено 137 носителей коронавируса. За весь период пандемии в республике скончались 69 пациентов с SARS-CoV-2.

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