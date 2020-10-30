Джакарта, , 12:47 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявлено 2897 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По состоянию на 30 октября 2020 года в Индонезии выявили 406 945 носителей SARS-CoV-2 и 13 782 случая смерти.

Эпидемия за последние 24 часа унесла жизни 81 человека в Индонезии.

Известно, что ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Индонезии сокращается. По состоянию на 28 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 4029 новых носителей SARS-CoV-2, днём позднее выявили 3565 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: Обновлены данные по коронавирусу в Индонезии

Читайте развитие сюжета: В столице Индонезии подтвердили наибольшее число новых случаев COVID-19