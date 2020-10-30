Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели 56-летнего мужчины и его 15-летнего сына. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тела были найдены 27 октября в доме на улице Гребенской. Признаков криминальной смерти на них не обнаружено. Следователи не исключают, что люди погибли, отравившись угарным газом. Причину трагедии надеются выяснить с помощью строительно-технической экспертизы, а также химической экспертизы, которую проведут за пределами Оренбургской области.

По данным СКР, в ходе осмотра жилища погибших была выявлена неисправность в работе системы удаления продуктов сгорания. Отметим, на территории региона ранее уже были случаи гибели людей при подобных неисправностях.