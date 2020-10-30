Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM На пост главного врача городской больницы №20 Ростова-на-Дону назначен Ваган Саркисян, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе администрации города.

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Вагану Саркисяну 57 лет, он окончил Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «врач», имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия», доктор медицинских наук, профессор. Работает в медицине с 1986 года. С сентября 1990 года по 29 октября 2020 года работал в городской больнице скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону: с 1990 года — врач-хирург по экстренной помощи отделения множественной сочетанной травмы, с 2000 года — заведующий травматологическим отделением № 2.

Как сообщало ИА REGNUM, больница Ростова-на-Дону №20 оказалась в центре внимания СМИ после появления информации о якобы смерти 13 пациентов по причине дефицита кислорода. Власти назвали появившиеся сообщения фейком. По факту произошедшего в стационаре проводится проверка. После скандала было объявлено о выявленных нарушениях со стороны заведующего реанимационным отделением больницы.

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Добавим также, что 26 октября стало известно о смерти прежнего главного врача городской больницы №20 Юрия Дронова, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

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