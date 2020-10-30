Самара, , 12:50 — REGNUM Более 100 миллионов рублей планируют направить в Самарскую область из средств федерального бюджета для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в своем обращении к жителям региона, 30 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По его словам, в ближайшее время выйдет постановление правительства России, в котором будут указаны дополнительные средства для лечения амбулаторных пациентов. Так, в Самарскую область планируется направить более 100 миллионов рублей. На эти средства будут закуплены лекарства для лечения пациентов с COVID-19. Лекарственными препаратами снабдят мобильные бригады. Пациентов будут обеспечивать этими лекарствами в соответствии с социальными и медицинскими показаниями.

Сообщается, что в регионе прорабатывается вопрос создания дневных стационаров.

Бенян предостерег пациентов от принятия самостоятельных решений по лечению заболеваний, поскольку залог успешного лечения зависит во многом от диалога врача и пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регион доставили очередную партию лекарств для больных с тяжелой формой COVID-19.

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