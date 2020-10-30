Тюмень, , 12:39 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 30 октября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 138 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 октября зарегистрировано 13 249 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8700 человек, 70 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 30 октября 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1969 человек — под медицинским наблюдением.