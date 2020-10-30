Казань, , 12:43 — REGNUM В Татарии 4 и 6 ноября являются нерабочими праздничными днями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского минтруда.

Согласно статьи 112 Трудового кодекса РФ 4 ноября — День народного единства. Он является нерабочим. 6 ноября, в соответствии с законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» — День Конституции. В связи с этим пятница 6 ноября также объявлена нерабочим праздничным днем.

Кроме того, 3 и 5 ноября продолжительность рабочего дня в Татарии при пятидневной рабочей неделе сокращается на один час.

ИА REGNUM напоминает, в начале ноября жителей России ждёт сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. Его празднование было установлено в России в 2005 году. Праздник был учрежден в честь событий 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и был положен конец Смутному времени.

Читайте также: Жителям России напомнили о сокращённой рабочей неделе в ноябре