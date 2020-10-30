Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ростом числа больных, нуждающихся в кислородотерапии, власти Бурятии направили ещё более 12 млн рублей на увеличение коечного фонда с кислородной поддержкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Так, в больнице скорой помощи оборудуют системой газоснабжения 242 койки. На эти работы, а также покупку дополнительных кислородных баллонов потребуется свыше 8 млн рублей.

«Республиканской клинической инфекционной больнице также требуется монтаж дополнительного кислородопровода и закупка кислородных баллонов и криобаллонов. Общее финансирование по объекту составит 3,5 млн. рублей», — отметили в правительстве.

В Селенгинской больнице Кабанского района будет оборудовано устройство наружного кислородного бокса. По словам главы республики Алексея Цыденова, в сложившихся условиях нужно создавать запас коек с кислородом.

Читайте также: Число летальных случаев от COVID-19 в Бурятии достигло 166

Читайте развитие сюжета: Бурятия вновь обновила рекорд прироста случаев заражения коронавирусом