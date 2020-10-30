Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Издание Washington Examiner с 30 октября заблокировало доступ на свой сайт для пользователей из России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Доступ из вашей страны был запрещен администратором», — гласит информационное сообщение при попытке войти на сайт. Система предлагает обратиться в службу поддержки, «если вы считаете, что эта блокировка была ошибкой». Служба поддержки со своей стороны заявила, что ничем не может помочь.

Переводы статей из данного издания регулярно появлялись на ИА REGNUM, позволяя отразить консервативную и республиканскую позицию части американского общества.