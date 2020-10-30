Владикавказ, , 12:31 — REGNUM В Северной Осетии в 2020 году восстановлено 17 воинских захоронений. На следующий год запланировано провести ремонтно-восстановительные работы на еще восьми захоронениях красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в комитете по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алании.

По словам начальника отдела учета объектов культурного наследия Мзии Мулукаевой, в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны» в республике до 2024 года будут восстановлены 70 воинских захоронений, установлены мемориальные знаки с именами погибших, пишет «15-й Регион».

На эти цели из федерального бюджета Северной Осетии направят 159,183 млн рублей. Еще более 18 млн рублей выделят из регионального бюджета.