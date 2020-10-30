Ханты-Мансийск, , 12:31 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 194 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 197 случаев.

Основные очаги заражения на 30 октября: Сургут — 43 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 25; Урай — 16; Нягань — 15; Сургутский район — 14; Нефтеюганск — 13; Когалым — 12; Нижневартовск — 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 30 октября зарегистрировано 28 073 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 974 человек, 241 пациент с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции — в регионе составляет 1,02. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 93,66%.За сутки на COVID-19 обследовано 8 290 человек, всего — 804 164.